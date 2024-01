Cina: mercati azionari in forte calo, pesano inflazione, Covid-19 e bolla immobiliare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato ha superato l’obiettivo ufficiale di “circa il 5 per cento” stabilito dal governo, ma è comunque il più basso degli ultimi 30 anni. La scarsa trasparenza del governo cinese in materia di dati economici ha inoltre portato diversi analisti del Rhodium Group a ritenere la crescita del Paese asiatico largamente inferiore a quella ufficialmente annunciata, sino ad un minimo dell’1,5 per cento. In tale quadro, è rilevante segnalare che gli investimenti azionari delle famiglie cinesi risultano piuttosto modesti e che i mercati hanno subito drammatiche vicissitudini nel 2015 e nel 2016 senza esercitare un grande impatto sull’economia. Il barometro dell’economia cinese resta infatti il comparto immobiliare, che non accenna a dare segni di miglioramento. (segue) (Res)