Cina: mercati azionari in forte calo, pesano inflazione, Covid-19 e bolla immobiliare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende dai dati pubblicati il 17 gennaio dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), i prezzi delle nuove abitazioni in Cina sono diminuiti dello 0,4 per cento su base annua a dicembre, segnando il peggior calo dal 2015. Un calo dei prezzi in termini mensili è stato registrato in 62 delle città coinvolte nell’indagine contro le 59 di novembre, mese in cui si era osservato un calo dei prezzi dello 0,2 per cento su base annua. Le vendite di immobili in termini di superficie calpestabile sono scese del 23 per cento annuo il mese scorso, periodo in cui gli investimenti dei costruttori nel settore hanno segnato la flessione più marcata da almeno 24 anni a questa parte. In tutto l’anno, gli investimenti nell'immobiliare sono crollati del 9,6 per cento, in linea con la tendenza del 2022. I dati segnalano una persistente sfiducia nel settore, che rappresenta un quarto dell’economia cinese e che un tempo era il suo principale motore di crescita. Il tutto nonostante l’allentamento delle restrizioni concesse a Pechino e Shanghai per l’acquisto delle case e l’innalzamento dello strumento di prestito supplementare annunciato dalla Banca centrale (Pboc), che dovrebbe servire a finanziare nuovi immobili e infrastrutture. (Res)