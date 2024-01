Turismo: Santanchè, 445 milioni le presenze nel 2023, aumento dell'8,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo ha recuperato i dati pre-covid, chiudiamo il 2023 con 445 milioni di presenze, c'è stato un aumento dell'8,1 per cento rispetto all'anno 2022, con i turisti stranieri in aumento". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Il 2023 è stato un anno ottimo per il turismo, in alcune regioni si è superato l'anno record del 2019", ha aggiunto. "Sul pernottamento dobbiamo migliorare ma il turismo genera 225 miliardi di euro, il 13 per cento del Pil, un moltiplicatore del 2,5 per cento", ha concluso la ministra. (Rin)