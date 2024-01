Automotive: Calenda, su Stellantis necessario fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista a "Repubblica" non nasconde le sue "riserve" sul rapporto tra il quotidiano e la vicenda Stellantis: "C'è stato un effetto 'Repubblica' sulla sinistra italiana dopo l'acquisto degli Elkann, perché Schlein e il sindacato italiano non parlano più di Stellantis. Landini ha ammorbidito i toni in maniera incredibile". "Quando Marchionne - ricorda l'ex ministro - comprò Chrysler, Landini lo criticò tantissimo sebbene la produzione fosse del 30 per cento più alta. E non credo che i toni di Landini dipendano da voi, ma da come si pongano il sindacato e la sinistra di fronte al fatto che Elkann è diventato azionista del giornale. Il punto oggi è che non c'è nessuna chiarezza e siamo mantenuti in uno stato di voluta non chiarezza su quello che sarà il futuro in Italia del gruppo Stellantis, non un mercato qualsiasi, perché la Francia non viene trattata così, ma viene considerato come il mercato della casa madre". "Se l'approccio di Tavares - incalza Calenda - è dire l'Italia è uno dei milioni di mercati che abbiamo e l'azienda deciderà anno per anno sugli investimenti, faccio notare che non è quello che è stato detto quando è stata fatta l'operazione con Peugeot. Qualcuno deve venire a spiegare quali sono gli investimenti previsti in Italia, su quali modelli, in quale arco temporale e con quale ricaduta occupazionale". (segue) (Rin)