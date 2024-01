Automotive: Calenda, su Stellantis necessario fare chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è tuttavia anche un problema di competitività del Paese: "Io credo che prima sia doveroso che Tavares venga qui a spiegarci non cosa dobbiamo fare noi, ma quali sono gli investimenti previsti. Poi la seconda parte, se volete di più dovete darci più agevolazioni e sconti, è normale, ma viene dopo". L'ex ministro si sofferma infine sul caso Ilva: "E' il paradigma dell'Italia. Tu fai una gara che viene vinta con un contratto blindato che prevedeva 4,2 miliardi tra investimenti e prezzo, cinque anni di sorveglianza, l'impossibilità di licenziare un operaio, con tutti i livelli retributivi riconosciuti, ma poi con l'avvento del governo Conte-Di Maio è stato fatto saltare tutto per la decisione di revocare lo scudo penale. Per di più è stata fatta una società con lo Stato con una partecipazione di minoranza, dove Arcelor Mittal ha fatto quello che voleva", ha concluso Calenda. (Rin)