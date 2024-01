Autonomia: Zaia, il Sud non viene tradito, ieri giornata storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Segnatevi la data: 23 gennaio 2024. Insieme al 22 Ottobre 2017, il giorno del referendum, sono tappe storiche per chi ha a cuore questo Paese". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Luca Zaia, governatore del Veneto, mentre attende la notizia come fosse lo sbarco sulla luna. Occhi e orecchie sono puntati a Roma sul Senato, che ha dato il via libera alla legge Calderoli sull'Autonomia regionale. "Lasciatemi dire che siamo di fronte a un governo che ha mantenuto la sua parola con i cittadini. Guardate anche i tempi: nel dicembre 2022 ha introdotto l'obbligatorietà dei Lep, lo scorso marzo è arrivata questa legge". Ma l'iter pare ancora lungo: "Una volta che la legge sarà approvata anche dalla Camera, cosa che io spero avvenga entro le Europee, sarà conclusa la fase 2. La prima è stata il referendum che, ricordiamolo, ha avuto una lunga storia. L'ultima sarà la firma del contratto, l'intesa tra il governo e la Regione. Lì ci sarà il cambio di paradigma e una scelta di modernità che, lo ripeterò fino a perdere la voce, nasce dal popolo". Parla del referendum del 2017: "Certo. Il Veneto tentò la consultazione altre due volte. II terzo tentativo, nel 204, fu impugnato dal governo di sinistra, ma la Corte costituzionale nel 2015 ci ha dato ragione. Un percorso successivamente condiviso con la Lombardia di Bobo Maroni per arrivare appunto al referendum, il booster che ci ha reso possibile questo sogno di oggi, con 2 milioni e 378 mila veneti che hanno dato la spinta". (segue) (Rin)