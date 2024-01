Autonomia: Zaia, il Sud non viene tradito, ieri giornata storica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla richiesta di tutte e 23 le materie che la Costituzione prevede possano essere cedute alle Regioni: "Ci siederemo al tavolo con la richiesta di poter gestire tutte le 23 materie oggetto dell'Autonomia, con la consapevolezza di affrontare con gradualità il percorso. II Veneto è pronto, abbiamo sfruttato questi anni e gli ultimi mesi per approfondire molti aspetti, con un osservatorio sull'autonomia dove abbiamo riunito i più importanti esperti, le università, le associazioni economiche. Abbiamo lanciato anche un portale web per la massima condivisione dei lavori". Francesco Boccia, dal Pd, ha definito il voto di ieri un 'barattellum' tra Lega e Fratelli d'Italia: "Al Pd rispondo con le parole del presidente Giorgio Napolitano che nel 2014, a chi gli chiedeva dell'Autonomia, rispose: 'È una vera assunzione di responsabilità'. Poi, si può notare che Boccia è dirigente di un partito che nel 2014 voleva vietare il referendum ai veneti. Comunque questa non è la secessione dei ricchi, non spaccherà il Paese e l'Italia è già a due velocità non per colpa dell'autonomia, che non c'è, ma di un centralismo che spesso deresponsabilizza e spreca", conclude Zaia. (Rin)