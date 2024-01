Germania: gruppo di estrema conduce campagna di reclutamento in misura massiccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di estrema destra Regno di Germania sta conducendo una campagna di reclutamento “in misura massiccia” in tutto il territorio tedesco. Per le autorità, l'organizzazione che rientra nel movimento dei “cittadini dell'Impero” (Reichsbuerger) è mossa da un “forte desiderio di espansione”. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard” aggiungendo che, soltanto da dicembre scorso, il Regno di Germania annunciato circa 20 eventi, soprattutto nel sud e nell'ovest del Paese con l'obiettivo di creare sottogruppi. A tal fine, il gruppo guidato da Peter Fitzek da Wittenberg in Sassonia-Anhalt ha elaborato “diverse misure” al fine di reclutare adepti “nel centro società”, secondo il ministero dell'Interno del Land della Germania orientale. Per esempio, si tratta di “seminari informativi” in cui vengono diffuse teorie del complotto dai contenuti antisemiti o in cui si nega la sovranità della Repubblica federale tedesca, invocandone la “sostituzione”. Secondo queste narrative, l'ordinamento in vigore in Germania mira a “schiavizzare” ed “escludere” la popolazione. Non mancano poi il negazionismo del Covid-19, l'ostilità ai vaccini e le esortazioni alla “resistenza” contro i provvedimentio per il contenimento del coronavirus. (segue) (Geb)