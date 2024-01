Regno Unito: Royal Mail potrebbe ridurre le consegne a tre giorni settimanali per abbattere costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Royal Mail, l’operatore postale del Regno Unito, potrebbe essere autorizzato a consegnare le lettere solo tre giorni alla settimana. E’ una delle opzioni che l’autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione nel Regno Unito (Ofcom) ha presentato questa mattina per scongiurare che il "rischio crescente” che la società “diventi finanziariamente e operativamente insostenibile a lungo termine". Le modifiche proposte includono l'eliminazione della necessità per la Royal Mail di consegnare le lettere dal lunedì al sabato, sostituendola con un servizio spalmato su cinque o addirittura tre giorni. Altre proposte includono la riforma della posta di prima e seconda classe, in modo che la maggior parte delle lettere sia consegnata attraverso un servizio che richiede sino a tre giorni in più rispetto alle tempistiche attuali. Resterebbe in vigore, invece, il servizio di consegna nel giorno successivo alla spedizione per le lettere classificate come urgenti. Secondo l'Ofcom, i cambiamenti potrebbero far risparmiare a Royal Mail fino a 200 milioni di sterline (circa 233 milioni di euro) all'anno se venisse introdotto un servizio di cinque giorni o fino a 650 milioni di sterline (circa 759 milioni di euro) nel caso in cui le consegne venissero ridotte a tre giorni settimanali.(Rel)