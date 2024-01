Russia: ministero Esteri, richieste pace da Paesi che armano Kiev sono "manipolazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni sui colloqui di pace dei Paesi che forniscono armi all'Ucraina sono "manipolazioni politiche". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente "Sputnik". "Se le dichiarazioni (sui negoziati di pace) si sentono dallo Stato (...) che fornisce armi al regime di Kiev, lo sponsorizza (...) trasferisce denaro, addestra il personale delle Forze armate dell'Ucraina, capiamo quindi che (...) tutti i discorsi su iniziative di pace rientrano nella categoria delle manipolazioni politiche", ha affermato la portavoce. Zakharova ha sottolineato inoltre che non ci possono essere negoziati con coloro "che forniscono armi al regime di Kiev, che professano il terrorismo come strumento principale per la realizzazione delle loro attività criminali". (Rum)