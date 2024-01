Usa: Trump incassa l'appoggio del senatore Cornyn dopo la vittoria in New Hampshire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incassato il sostegno del senatore repubblicano John Cornyn, dopo la vittoria alle primarie che si sono tenute ieri in New Hampshire. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che Cornyn è membro della leadership del partito repubblicano al Senato federale. "Ho visto abbastanza. Per sconfiggere Biden, i Repubblicani devono unirsi attorno a un singolo candidato, ed è chiaro che il presidente Trump è la scelta degli elettori repubblicani", ha scritto Cornyn sul proprio profilo X (Twitter). "Altri quattro anni di politiche interne fallimentari come la Crisi di confine di Biden e l'inflazione ai massimi storici, e di fallimenti in politica estera come quelli che hanno imbaldanzito i nostri avversari e reso il mondo un luogo più pericoloso, non possono essere accettati", ha aggiunto il senatore. La stampa Usa ricorda che diversi senatori non si sono ancora schierati a sostegno della candidatura di Trump, a cominciare dal leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell, che con Trump è stato protagonista negli ultimi anni di numerosi e accesi diverbi.(Was)