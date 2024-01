Usa: Biden, Trump sarà candidato dei Repubblicani, "in ballo la democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump "sarà chiaramente il candidato dei Repubblicani" alle elezioni presidenziali in programma negli Usa il prossimo novembre. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden, commentando l'esito delle primarie che si sono tenute ieri in New Hampshire, e che si sono concluse con un'altra vittoria netta di Trump sulla sua avversaria diretta, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley. "Il mio messaggio al Paese è chiaro: la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Si tratta della nostra democrazia, delle nostre libertà personali, dal diritto di scelta al diritto di voto. La nostra economia, che ha conseguito la ripresa più forte nel mondo dopo il Covid. E' tutto in ballo", ha affermato Biden in una nota. (Was)