Corea del Nord: demolito monumento di Pyongyang dedicato alla riconciliazione con il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha demolito l'Arco della riunificazione, un imponente monumento dedicato alla riconciliazione con la Corea del Sud che svettava su una delle vie principali di Pyongyang. E' quanto emerge da foto satellitari della capitale nordcoreana scattate ieri, 23 gennaio, secondo il sito d'informazione "Nk News". Il monumento, un grande arco di trionfo alto 30 metri realizzato in calcestruzzo armato rivestito di granito bianco, era modellato nella forma di due donne in abiti tradizionali protese l'una verso l'altra, che sorreggevano un emblema della Penisola coreana riunita. Alla base, due gruppi scultorei in bronzo raffiguravano i cittadini delle due Coree che corrono gli uni verso gli altri, e una serie di motti che inneggiano alla riunificazione. Il monumento, inaugurato nel 2001, era stato realizzato per volontà di Kim Jong-il, padre dell'attuale leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Proprio quest'ultimo, però, ha annunciato pubblicamente nei giorni scorsi la rinuncia alla riunificazione pacifica con la Corea del Sud, che ha denunciato come il "primo Stato ostile" al Nord. Kim aveva criticato pubblicamente anche l'Arco della riunificazione, definendolo "un obbrobrio" e chiedendone lo smantellamento. Stando a "Nk News", il grande monumento è stato effettivamente rimosso tra il 19 e il 23 gennaio scorsi, anche se dalle autorità e dai media ufficiali nordcoreani non è ancora giunta alcuna conferma in proposito. (segue) (Git)