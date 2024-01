Venezuela: Usa denunciano arresto oppositori, "violazioni accordo Barbados avranno conseguenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per i mandati di arresto nei confronti di almeno 33 venezuelani, tra cui membri dell'opposizione democratica, della società civile, ex membri delle forze armate e giornalisti. Lo afferma una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui "gli arresti senza un giusto processo sono contrari allo spirito dell'accordo sulla tabella di marcia elettorale firmato nell'ottobre 2023 tra la Piattaforma unitaria e i rappresentanti di Nicolas Maduro". Nella nota, il dipartimento di Stato chiede "la fine delle molestie politicamente motivate, compresi gli attacchi agli uffici delle campagne dell'opposizione e ogni sforzo volto a soffocare le aspirazioni democratiche del popolo venezuelano attraverso la paura e l'intimidazione". Gli Stati Uniti "continuano a sostenere il popolo venezuelano nel loro desiderio di un ripristino pacifico della democrazia. Azioni contrarie allo spirito e alla lettera dell'Accordo di Barbados avranno conseguenze", aggiunge la nota, che sollecita "Maduro e i suoi rappresentanti a rispettare l'accordo sulla tabella di marcia elettorale, compresa l'annuncio di un chiaro calendario per le elezioni presidenziali del 2024, e a reintegrare tutti i candidati politici". (Was)