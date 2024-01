Filippine: segretario Finanze, inflazione resta "preoccupazione urgente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario alle Finanze delle Filippine, Ralph Recto, ha dichiarato oggi che l'inflazione rimane una "preoccupazione urgente" per le autorità finanziarie del Paese, e che l'aumento dei prezzi deve essere tenuto sotto stretto controllo. Recto, che ha assunto la guida del dipartimento delle Finanze il 15 gennaio, è il rappresentante del governo nel consiglio direttivo monetario della banca centrale, composto da sette membri, che si riunirà per la prima volta quest'anno il 15 febbraio per esaminare l'andamento dei tassi di interesse. L'inflazione di fondo a dicembre è tornata al 3,9 per cento, entro il margine obiettivo definito dalla banca centrale delle Filippine, compreso tra il 2 e il 4 per cento. L'inflazione media per il 2023 si è attestata però al 6 per cento. La banca centrale ha mantenuto invariato il suo tasso di riferimento al 6,5 per cento negli ultimi due incontri dell'anno scorso, dopo aver aumentato i tassi complessivamente di 450 punti base da maggio 2022 per contenere l'inflazione. (Fim)