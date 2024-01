Ucraina: ambasciatore russo in Vaticano, apprezziamo sforzi Papa per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia accoglie con favore le iniziative di papa Francesco volte a raggiungere la pace in Ucraina. Lo a dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore russo in Vaticano Ivan Soltanovskij. “Da parte nostra, accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che possa avvicinare il raggiungimento di una pace forte e duratura in Ucraina, soprattutto quando provengono da leader autorevoli come Francesco”, ha affermato il diplomatico. L’ambasciatore ha aggiunto che “sfortunatamente, la pratica ha dimostrato che per il regime di Kiev, solo l’opinione dei politici che sono interessati non a fermare le ostilità, ma a gonfiarle pompando l’Ucraina con armi e munizioni, viene considerata autorevole”. "Inoltre, la leadership di Kiev si è legata le mani introducendo un divieto legislativo di negoziare con la Russia", ha detto Soltanovskij. L'ambasciatore ha osservato che “partiamo dal fatto che i nostri partner vaticani lo comprendono e ne tengono conto”. (Rum)