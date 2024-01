Gaza: "Wsj", Hamas disponibile a negoziare il rilascio di altri ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione islamista palestinese Hamas è disponibile a rilasciare alcuni degli ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre scorso in cambio di una interruzione temporanea delle ostilità a Gaza. Lo afferma il quotidiano "Wall Street Journal", che menziona "mediatori internazionali" confrontatisi direttamente coi rappresentanti dell'organizzazione palestinese. Come ricordato dal quotidiano statunitense, per settimane Hamas ha escluso la possibilità di liberare altri ostaggi senza un accordo globale per la conclusione delle operazioni militari israeliane a Gaza. Hamas ha respinto un piano presentato da Tel Aviv che avrebbe comportato una pausa di due mesi dai combattimenti, ma secondo funzionari egiziani, l'organizzazione militante palestinese è disposta a negoziare il rilascio di tutte le donne e i bambini che si trovano ancora sotto la sua custodia. Durante l'attacco sferrato contro Israele il 7 ottobre scorso, Hamas ha ucciso circa 1.200 persone e ne ha tratte in ostaggio 240. Circa 130 ostaggi restano tuttora nelle mani di Hamas, inclusi 19 donne e due bambini, mentre altri 105 sono stati liberati lo scorso novembre nel corso di una tregua durata una settimana. (Was)