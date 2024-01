Yemen: forze Usa colpiscono due siti di lancio di missili antinave degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno effettuato ulteriori attacchi aerei contro obiettivi delle milizie filoiraniane Houthi sul territorio dello Yemen, distruggendo due missili antinave pronti al lancio. Lo ha annunciato tramite una nota il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), secondo cui gli attacchi sono stati sferrati nelle prime ore di oggi, un giorno dopo una serie di raid contro obiettivi sul territorio dello Yemen cui ha preso parte anche il Regno Unito. "Le forze Usa hanno identificato i missili in aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che presentassero una minaccia imminente per i vascelli mercantili e le navi della Marina Usa nella regione", afferma la nota del Centcom, secondo cui "le forze Usa hanno conseguentemente colpito e distrutto i missili in un atto di autodifesa". Le Forze armate statunitensi hanno iniziato a colpire obiettivi degli Houthi sul territorio dello Yemen l'11 gennaio scorso, e da allora il Pentagono ha rivendicato la distruzione e il danneggiamento di 25 siti di lancio e stoccaggio e di almeno 20 missili. (Was)