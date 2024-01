Russia-Onu:Lavov vede Guterres, rafforzare ruolo globale Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno sottolineato l'importanza di rafforzare il ruolo dell'organizzazione nella politica globale, tenendo conto della più ampia gamma di opinioni dei suoi Stati membri. È quanto riferisce il sito web del ministero degli Esteri russo. Lavrov e Guterres si sono incontrati a New York. "Si è svolta una discussione approfondita su vari aspetti della cooperazione tra Russia e Onu, nonché su questioni chiave dell'agenda internazionale. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente il ruolo centrale di coordinamento delle Nazioni Unite nella politica globale, tenendo conto delle più ampia gamma di opinioni dei suoi Stati membri”, si legge nella nota. Lavrov durante l'incontro ha sottolineato in particolare il requisito che tutti i dipendenti del segretariato delle Nazioni Unite rispettino i principi di imparzialità ed equidistanza in conformità con la Carta dell'Onu. Lavrov è arrivato a New York lunedì scorso per partecipare alle riunioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Rum)