Mar Rosso: "Financial Times", Usa hanno chiesto alla Cina di esercitare pressioni sull'Iran per fermare gli Houthi

- Gli Stati Uniti hanno ripetutamente chiesto alla Cina di far valere la propria influenza sull’Iran affinché fermi gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso, ma non hanno colto sinora “alcun segnale di assistenza” da parte di Pechino. Lo ha riferito il quotidiano britannico "Financial Times", citando funzionari statunitensi. Gli Stati Uniti speravano che Pechino agisse concretamente per aiutare a placare la crisi, dal momento che anche la Cina considera gli attacchi degli Houthi una minaccia ai propri interessi commerciali: il Mar Rosso è infatti uno snodo vitale per l’esportazione delle merci cinesi verso l’Europa. Per questo motivo - afferma il quotidiano britannico - gli Stati Uniti hanno chiesto a Pechino di esortare Teheran a tenere a freno i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che da settimane attaccano le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Negli ultimi tre mesi, funzionari statunitensi, tra cui il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, hanno sollevato la questione con i funzionari cinesi "chiedendo loro di trasmettere un avvertimento all'Iran di non infiammare le tensioni" in Medio Oriente, riporta il "Financial Times". Una fonte del dipartimento di Stato ha riferito al quotidiano che gli Stati Uniti hanno posto la questione anche nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui la Cina è membro permanente. Una fonte del quotidiano ha osservato che gli Stati Uniti continueranno a sollevare "la questione dell'Iran e degli attacchi Houthi" con i funzionari cinesi, ma "non hanno espresso molto ottimismo in merito ad un cambio di atteggiamento da parte della Cina". Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha affermato che la Cina è preoccupata per "l'escalation delle tensioni" nel Mar Rosso, e invita "le parti interessate a svolgere un ruolo costruttivo e responsabile nel mantenimento della sicurezza e della stabilità" nella regione. (Rel)