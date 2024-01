Kazakhstan: accordo con la Banca mondiale per la realizzazione di progetti ecologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan e la Banca mondiale hanno concordato di lavorare a nuovi progetti congiunti nel settore della tutela ambientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Trend", secondo cui un accordo è stato raggiunto tra il ministro dell'Ambiente e delle Risorse naturali del Kazakhstan, Yerlan Nyssanbayev, e il responsabile della Banca mondiale per il Kazakhstan e il Turkmenistan, Andrei Mikhnev. Durante l'incontro, le parti hanno discusso progetti promettenti nel campo dei cambiamenti climatici e della silvicoltura. Nyssanbayev e Mikhnev hanno anche raggiunto un accordo sull'attuazione dei piani di decarbonizzazione. La Banca Mondiale opera in Kazakhstan nell'ambito di un quadro di partenariato per il periodo 2020-2025, che si allinea al programma di riforma del governo e alla strategia di sviluppo del Kazakistan per il 2050, teso ad accelerare la trasformazione del Paese in una società moderna con un'economia basata sulla conoscenza, diversificata e guidata dal settore privato. (Res)