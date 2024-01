Usa: primarie in New Hampshire, i primi seggi verso la chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanno per chiudere i primi seggi in New Hampshire, dove sono in corso le primarie che porteranno alla selezione dei candidati ufficiali alle presidenziali di novembre. I primi seggi chiuderanno alle 19 locali (l’una di notte in Italia), tra pochi minuti. Entro le 20 locali (le 2 del mattino in Italia) saranno tutti chiusi. I primi risultati potrebbero arrivare entro la prima ora dalla chiusura dei primi seggi. (Was)