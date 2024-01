Usa: vittoria facile per Biden in New Hampshire, ma lo Stato non assegnerà delegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta a vincere le primarie democratiche che sono in corso in New Hampshire. La vittoria facile dell’anziano presidente è arrivata a seguito di diverse incertezze dovute al fatto che il Partito democratico ha precedentemente modificato il calendario delle primarie, scegliendo di tenere le elezioni prima in Carolina del Sud e non nel New Hampshire. Lo Stato ha scelto di ignorare la decisione del partito e di tenere comunque le primarie il 23 gennaio: in questo modo, le elezioni non assegneranno alcun delegato, e il nome di Biden non è comparso nemmeno nella scheda. Stando alle proiezioni dell’emittente “Cnn”, il presidente ha comunque vinto dopo che il Partito democratico statale ha organizzato una campagna per far scrivere il nome di Biden sulle schede degli elettori. (Was)