Usa: Trump vince alle primarie in New Hampshire contro Haley, ha già 11 delegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si appresta a vincere le primarie repubblicane in New Hampshire, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti dopo la chiusura degli ultimi seggi 20 minuti fa. Stando alle proiezioni dell’emittente “Nbc News”, con il 24 per cento dei voti già conteggiati, Trump è in testa con il 52,5 per cento, contro il 46,6 dell’ex ambasciatrice Nikki Haley. Si tratta di 38.755 voti contro 34.444, il che consente all’ex presidente di conquistare almeno 11 delegati sui 22 totali. (Was)