Usa: Haley si congratula con Trump dopo la vittoria in New Hampshire, la corsa non è finita

- L'ex ambasciatrice Nikki Haley, candidata alle elezioni presidenziali di novembre, ha fatto le sue congratulazioni a Donald Trump per la vittoria alle primarie repubblicane in New Hampshire, ribadendo però di non essere intenzionata ad abbandonare la corsa per la Casa Bianca. Parlando ai suoi sostenitori, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti ma la vittoria di Trump è ormai scontata, avendo l’ex presidente già conquistato 11 delegati sui 22 totali, l’ex governatrice della Carolina del Sud ha affermato che la corsa è “tutt’altro che finita”. “Voglio congratularmi con Donald Trump per la meritata vittoria”, ha detto. (Was)