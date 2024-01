© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conquista della nomination repubblicana alle elezioni di novembre da parte di Donald Trump rappresenterebbe “una vittoria” per Joe Biden e “per una presidenza di Kamala Harris”. Lo ha detto l’ex ambasciatrice Nikki Haley, candidata alla Casa Bianca, parlando ai sostenitori in New Hampshire dopo la vittoria di Trump alle primarie repubblicane nello Stato, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti. (Was)