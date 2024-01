Usa: Trump attacca Haley, impostora, rivendica la vittoria ma ha perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato nuovamente l’ex ambasciatrice Nikki Haley, candidata come lui alle elezioni di novembre, dopo la vittoria alle primarie repubblicane in New Hampshire. Parlando ai suoi sostenitori, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti, Trump ha definito l’ex governatrice della Carolina del Sud una “impostora: è salita sul palco rivendicando una vittoria, invece ha perso, anche nettamente”. Trump ha anche criticato aspramente il governatore del New Hampshire, Chris Sununu, tra i principali sostenitori della Haley, affermando che è “molto impopolare”. (Was)