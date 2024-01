© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza degli elettori repubblicani alle primarie in New Hampshire ha registrato un incremento del 12 per cento rispetto al 2016. Lo scrive il “New York Times”, precisando che si tratta di dati preliminari sulla base delle città nello Stato che hanno già concluso il conteggio dei voti, che però è ancora in corso in altri distretti. (Was)