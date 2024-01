Corea del Nord: viceministro Esteri incontra alti funzionari di Cina e Cuba in Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri della Corea del Nord, Kim Son-kyong, ha avuto colloqui con alti funzionari della Cina e di Cuba in occasione di forum internazionali in Uganda. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani. Kim ha incontrato il vicepremier cinese Liu Guozhong e il primo vicepresidente cubano Salvador Antonio Valdes Mesa, secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), che non ha fornito dettagli in merito ai collqui. Liu ha visitato Pyongyang per assistere a una parata militare in occasione del 75mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare lo scorso, 9 settembre mentre Mesa si è recato nella capitale nordcoreana nel 2018 in occasione del 70mo anniversario. (Git)