Corea del Nord: Pyongyang lancia missili da crociera nel Mar Giallo (2)

- Circa 10 giorni fa la Corea del Nord ha collaudato un missile balistico a raggio intermedio con testata ipersonica; la settimana scorsa, invece, Pyongyang ha rivendicato il collaudo di un sistema d'arma nucleare sottomarino in segno di protesta contro le esercitazioni navali congiunte intraprese questa settimana da Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone. Secondo i media di Stato nordcoreani, Pyongyang ha collaudato il sistema noto come "Haeil-5-23", un drone d'attacco sottomarino in grado di veicolare testate nucleari. Stando a "Kcna", il collaudo è stato eseguito dal think tank della Difesa nordcoreana nelle acque al largo della costa orientale del Paese. "La postura di deterrenza nucleare sottomarina delle nostre forze armate viene ulteriormente ottimizzata, e le loro azioni reattive marittime e sottomarine continueranno ad agire da deterrenza contro le manovre militari ostili delle marine degli Stati Uniti e dei loro alleati", afferma il comunicato di un portavoce del ministero della Difesa rilanciato da "Kcna". (segue) (Git)