Corea del Nord: Pyongyang lancia missili da crociera nel Mar Giallo (5)

- Già alla fine del mese scorso il leader della Corea del Nord ha definito quelle tra le due Coree “relazioni tra due Stati ostili”, e ha dichiarato che Pyongyang non perseguirà più la riunificazione, oltre a ordinare preparativi militari per dotare il Nord della capacità di “sopprimere l’intero territorio della Corea del Sud”. L'agenzia di spionaggio della Corea del Sud ha messo in guardia il 28 dicembre da possibili provocazioni militari della Corea del Nord quest'anno, in vista delle elezioni in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Il Servizio di Intelligence Nazionale (Nis) ha ricordato che Pyongyang ha compiuto provocazioni in concomitanza con precedenti appuntamenti elettorali in Corea del Sud. Il Paese terrà elezioni generali il prossimo aprile, mentre gli Stati Uniti terranno le elezioni presidenziali a novembre, e nei prossimi mesi saranno impegnati con il processo delle primarie dei Partiti democratico e repubblicano. "C'è una elevata probabilità che la Corea del Nord possa condurre inaspettatamente provocazioni militari o attacchi informatici (contro il Sud) nel 2024, quando sono previste situazioni politiche fluide con le elezioni", ha dichiarato il Nis in un comunicato. Nei mesi che hanno preceduto le elezioni parlamentari in Corea del Sud nell'aprile 2016, la Corea del Nord ha compiuto una serie di provocazioni, tra cui un quarto test nucleare nel gennaio di quell’anno e il lancio di un missile a lunga gittata il mese successivo. (segue) (Git)