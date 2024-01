Usa: pressioni politiche, Kari Lake chiede dimissioni del presidente dei Repubblicani dell'Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kari Lake, candidata repubblicana al Senato federale per l'Arizona, ha chiesto le dimissioni del leader del suo partito in quello sllo Stato, Jeff DeWit, dopo la divulgazione di una registrazione audio in cui quest'ultimo sembra cercare di convincerla a non candidarsi offrendole in cambio del denaro. Lake, nota per la sua vicinanza all'ex presidente Donald Trump, aveva già sostenuto di essere stata sottoposta a pressioni indebite dal suo stesso partito, e dopo l'emersione della registrazione audio ha puntato pubblicamente l'indice contro DeWit: "Deve dimettersi. Non possiamo lasciare che il Partito repubblicano sia guidato da qualcuno che è corrotto e compromesso", ha dichiarato Lake, che ieri notte ha preso parte ai festeggiamenti in New Hampshire per la vittoria di Trump alle primarie repubblicane in quello Stato. Nella registrazione audio compromettente, pubblicata per primo dal quotidiano "The Daily Mail", si sente DeWit offrire denaro a Lake in cambio dell'impegno a ritirarsi dalla politica per due anni. "C'è gente parecchio potente che ti vuole fuori", afferma il repubblicano nell'audio, rivolgendosi in apparenza proprio a Lake. "Puoi prenderti una pausa per un paio d'anni. Dimmi solo se c'è una cifra per cui accetteresti". Nella registrazione, si sente la repubblicana replicare con sdegno: "Mi stai chiedendo se posso essere comprata? Si tratta di questo". Nei giorni scorsi, dopo l'emersione della registrazione, Lake ha affermato che non accetterebbe "un miliardo di dollari" per ritirare la sua candidatura al Senato. (Was)