Corea del Nord: demolito monumento di Pyongyang dedicato alla riconciliazione con il Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo mese il leader della Corea del Nord ha chiesto di emendare la Costituzione del Paese per formalizzare l'abbandono dell'obiettivo della riunificazione pacifica tra le due Coree, definendo la Corea del Sud "primo Paese ostile" di Pyongyang e formulando l'impegno a "occuparne completamente" il territorio in caso di guerra. Durante un discorso tenuto martedì 16 gennaio di fronte alla 10ma sessione della 14ma Assemblea popolare suprema, Kim ha affermato che "nell'eventualità di una guerra nella Penisola coreana, è importante prendere in considerazione il tema di occupare, sopprimere e rivendicare completamente la Repubblica di Corea, e di annetterla al territorio della repubblica", ha dichiarato Kim citando la Corea del Sud con il suo nome ufficiale. In linea con la situazione di aperta ostilità tra i due Paesi, che Kim aveva già proclamato nelle scorse settimane, la Corea del Nord ha deciso anche di abolire tre agenzie incaricate di promuovere il dialogo e la cooperazione intercoreana: si tratta del Comitato per la riunificazione pacifica del Paese, dell'Ufficio per la cooperazione economica nazionale e dell'Amministrazione per il turismo internazionale a Kumgangsan. (segue) (Git)