Corea del Nord: demolito monumento di Pyongyang dedicato alla riconciliazione con il Sud (4)

- Nei giorni scorsi il leader nordcoreano ha ordinato alle forze armate, all'industria delle munizioni e al settore delle armi nucleari di accelerare i preparativi bellici per contrastare quelle che ha definito “mosse ostili senza precedenti” da parte degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dai media di Stato nordcoreani. Illustrando le direttive politiche per il nuovo anno in un importante incontro del Partito del lavoro conclusosi sabato 30 dicembre, Kim ha anche dichiarato che Pyongyang espanderà la cooperazione strategica con Paesi "anti-imperialisti indipendenti", come riferito dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”. "(Kim) ha delineato i compiti militari per l'Esercito popolare e l'industria delle munizioni, nonché per i settori delle armi nucleari e della difesa civile, per accelerare ulteriormente i preparativi bellici", ha riferito “Kcna”. Il leader nordcoreano ha anche delineato obiettivi economici per il nuovo anno, definendolo un "anno decisivo" per portare a termine il piano quinquennale di sviluppo del Paese in settori come l’agricoltura. (Git)