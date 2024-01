Serbia: Lavrov, Russia sosterrà sempre le decisioni del popolo serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sosterrà sempre le decisioni del popolo serbo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista al settimanale serbo "Politika". "Quando si tratta del Kosovo, sia io che il presidente Putin, ogni volta che incontriamo la leadership serba, sottolineiamo sempre che sosteniamo e sosterremo la posizione scelta dal popolo serbo, cioè del governo", ha detto Lavrov sulla annosa questione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. "Vediamo come i serbi vengono derisi quando si tratta della questione del Kosovo", ha aggiunto il ministro di Mosca. "Nel 2013, con la mediazione dell'Unione europea, è stato raggiunto un accordo tra Pristina e Belgrado sulla creazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) e sono stati definiti quali diritti hanno, le funzioni legali, la lingua, l'istruzione, le scuole, le chiese", ha affermato Lavrov, il quale ha sottolineato che pur essendo passati da allora più di dieci anni "nulla è cambiato". "Questa impasse nell'attuazione di questo accordo, va avanti da molto tempo e di fatto l'Ue non ha fatto nulla", ha sottolineato. Il ministro degli Esteri russo ha quindi sostenuto di credere che la stessa Ue, "abbia riscritto l'accordo sull'Associazione", per soddisfare "Pristina e soprattutto il premier Albin Kurti", in modo che i serbi nel nord del Kosovo "non abbiano alcun diritto e che il vero potere sia mantenuto dagli albanesi". "Naturalmente gli albanesi del Kosovo sono più vicini agli Usa, perché hanno giurato loro fedeltà, perché anche loro vogliono aderire alla Nato e perché seguiranno fedelmente le istruzioni dell'Ue", ha sostenuto Lavrov. (Seb)