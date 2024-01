Gaza: Tajani, continuare con pazienza e determinazione a cercare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per riportare la pace in Medio Oriente, e arrivare all'unica soluzione possibile, quella di due Stati "che si riconoscono a vicenda", occorre andare avanti con determinazione, testardaggine e pazienza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Avanti Popolo" in onda su RaiTre. "Bisogna essere determinati, testardi e pazienti", lavorando perché alla fine "La diplomazia prevalga sulla violenza e sulle armi", ha detto il ministro che da domani intraprende un viaggio nella regione. "Cercherò di portare un messaggio di pace, non è facile, ma bisogna essere determinati anche perché c'è una volontà diffusa, dagli Stati Uniti all'Unione Europea ai G7, di trovare una soluzione al conflitto". L'unica strada possibile è quella di costruire un percorso che garantisca il diritto dello Stato di Israele a esistere e uno stato palestinese: "due stati che si riconoscono a vicenda, anche se le parti oggi dicono no", ha detto.(Res)