Mar Rosso: Tajani, abbiamo il diritto-dovere di difenderci dagli attacchi degli Houthi

- L'Italia, di concerto con l'Unione europea, ha il "diritto-dovere" di difendere il traffico mercantile nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, anche per proteggere la propria economia.Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Avanti Popolo" in onda su RaiTre. "Con i ministri degli Esteri dell'Unione europea abbiamo deciso ieri di dar vita a una missione" contro gli attacchi degli houthi, "con un mandato ancora più ampio, dal punto di vista territoriale", di quella già esistente, e nella quale l'Italia schierava due fregate. Ora la zona monitorata va dal Golfo di Hormuz, aggira tutta la penisola arabica e arriva al Canale di Suez. È una missione di protezione e difesa ma difesa attiva armata. Se c'è un drone o un missile che attacca una nave mercantile, la nave che la segue ha il potere di abbattere il missile o il drone. Abbiamo il diritto-dovere di difendere nostro traffico mercantile. L'Italia vive anche grazie alle esportazioni, che garantiscono circa il 40 per cento del prodotto interno lordo. Una parte importante di quell'export passa attraverso il Canale di Suez. Se si blocca questo traffico, lievitano i costi di trasporto e si danneggiano anche i nostri porti", esclusi dalle rotte che andrebbero vewrso il nord Europa.(Res)