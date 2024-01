Istruzione: al via terza edizione progetto Altagamma “Adotta una scuola” con 33 imprese e 38 istituti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma: “Il saper fare manifatturiero è al cuore dell’eccellenza del Made in Italy ed è un patrimonio di competenze da tutelare, promuovere e tramandare alle future generazioni. Questa è una sfida strategica per tutto il comparto di alta gamma che può essere una locomotiva per la nostra economia, all’interno di un mercato mondiale cresciuto nel 2023 dell’8/10 per cento. Per cogliere questa opportunità serviranno sempre nuovi talenti del fare di cui si avverte da anni la scarsità: nei prossimi anni il fabbisogno da parte delle aziende è stimato in 346 mila profili tecnico professionali, di cui solo il 50% sarà reperibile. Con Adotta una Scuola intendiamo dare un messaggio forte alle famiglie, affinché considerino anche questi percorsi professionali e, al contempo, vogliamo avvicinare il mondo della scuola e delle imprese, creando un legame più solido con gli istituti di riferimento supportandoli attraverso le competenze dei nostri Soci”. Sono 9 i brand Altagamma che hanno aderito quest’anno per la prima volta al programma: B&B Italia, Gessi, Hotel Principe di Savoia, Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Porro, Prada, Santoni, Stone Island, Valentino. A questi si affiancano Gruppo Florence e Lineapelle, che testimoniano la rilevanza e validità di un progetto che si propone come modello virtuoso ed estendibile a livello europeo: una piattaforma aperta non solo alle Imprese Socie di Altagamma. Inoltre, Brioni, Fendi, Gucci, Stellantis e Zegna hanno intrapreso la partnership con più di un Istituto portando a 38 il numero di scuole “adottate”, in 11 regioni italiane, per un totale – nei tre anni – di più di 120 classi attivate e oltre 2.500 studenti. (segue) (Com)