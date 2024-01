Brasile: maggior sindacato del Paese annuncia manifestazione contro Milei a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale sindacale del Brasile CUT (Central unica dos trabalhadores) ha annunciato la realizzazione di un atto contro il presidente dell'Argentina, Javier Milei, davanti all'Ambasciata argentina a Brasilia domani, 24 gennaio. In nota, la Cut ha dichiarato che la manifestazione si svolgerà "per costruire questo enorme movimento di resistenza e solidarietà con la classe operaia argentina". Si tratta di una delle manifestazioni organizzate in varie capitali del mondo per protestare contro la riforma del lavoro, in senso liberale, proposta dal presidente argentino. (Brs)