Iraq: attacchi Usa contro postazioni di Kataib Hezbollah

- Le Forze armate statunitensi, su ordine del presidente Joe Biden, hanno condotto una serie di attacchi contro tre postazioni in Iraq utilizzate dal gruppo paramilitare sciita Kataib Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Lo ha annunciato in una nota il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. “Questi attacchi rappresentano una risposta diretta alle recenti aggressioni contro il personale militare statunitense in Iraq e in Siria”, ha spiegato, aggiungendo che le autorità di Washington “non esiteranno a prendere ulteriori provvedimenti per difendere le nostre truppe e i nostri interessi nella regione”. (Was)