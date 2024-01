Usa: Haley, non mi ritiro, battere Biden facilmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ambasciatrice Nikki Haley, candidate alle elezioni di novembre, ha affermato di poter “battere facilmente” il presidente Joe Biden. Parlando ai sostenitori dopo la vittoria di Donald Trump alle primarie repubblicane in New Hampshire, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti, l’ex governatrice della Carolina del Sud ha affermato che una nomination a favore di Trump porterebbe “solo caos: non possiamo risolvere il caos creato da Biden con altro caos”.(Was)