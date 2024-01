Usa: Trump, pronto a competere con Haley in Carolina del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere pronto a competere con Nikki Haley anche nel suo Stato, la Carolina del Sud, alle primarie repubblicane che avranno luogo il prossimo 24 febbraio. Parlando ai suoi sostenitori dopo la vittoria in New Hampshire, la seconda dopo i caucus in Iowa, Trump ha fatto riferimento alle parole dell’ex ambasciatrice, che ieri sera ha ribadito di non essere intenzionata a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. “Ha detto che ora è il turno del suo Stato, la Carolina del Sud: io amo la Carolina del Sud”, ha detto. (Was)