- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha consolidato ulteriormente la vittoria già annunciata alle primarie repubblicane in New Hampshire, mentre prosegue il conteggio dei voti. Stando alle proiezioni aggiornate, con il 52 per cento dei voti conteggiati, Trump ha ottenuto il 53,8 per cento dei voti, mentre l’ex ambasciatrice Nikki Haley è scesa ulteriormente al 44,8 per cento. (Was)