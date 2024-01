Giappone: esportazioni in crescita del 2,8 per cento annuo nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un record positivo delle esportazioni nel 2023, grazie anche alla debolezza dello yen rispetto alle altre principali valute globali. Lo scorso anno la terza economia mondiale ha esportato merci per 100.880 miliardi di yen (680 miliardi di dollari), in aumento del 2,8 per cento rispetto al 2022. Le esportazioni di automobili, in particolare, sono aumentate del 32,7 per cento su base annua, e quelle di macchinari per le costruzioni e il settore minerario del 16,2 per cento. Il Giappone aveva assistito ad un crollo delle esportazioni nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19, ma negli anni successivi ha conseguito una costante ripresa. Lo scorso anno le importazioni del Paese sono ammontate invece a 110.170 miliardi di yen, in calo del 7 per cento su base annua grazie soprattutto ai minori costi di importazione di petrolio e gas. La bilancia commerciale per il 2023 si è dunque chiusa con un saldo negativo di 9.290 miliardi di yen, inferiori ai 20mila miliardi di yen dell'anno precedente. Nel solo mese di dicembre le esportazioni giapponesi sono aumentate del 9,8 per cento su base annua, mentre le importazioni sono calate del 6,8 per cento.(Git)