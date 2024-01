Usa: democratico Dean Phillips, Biden ha vinto in New Hampshire ma non in maniera netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Dean Phillips, candidato alle elezioni di novembre, ha dichiarato di non essere intenzionato a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, nonostante la netta vittoria ottenuta in New Hampshire dal presidente Joe Biden. Parlando ai suoi sostenitori, Phillips si è congratulato con Biden e Donald Trump per le rispettive vittorie. “In ogni caso, non è la vittoria che avrebbe ottenuto un presidente in carica stabile e forte: lo rispetto però, ha vinto”, ha detto, valutando comunque in maniera positiva il risultato ottenuto in New Hampshire. (Was)