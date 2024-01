Veneto: assessore Lavoro, grazie a modello costruito con parti sociali garantiti anticorpi a settore logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione del Veneto “è stata la prima in Italia a sottoscrivere un protocollo d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali per affrontare le criticità del settore dalla logistica. È un protocollo che ha fatto scuola, permettendoci, grazie alla collaborazione con i corpi intermedi, di analizzare a fondo i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento in un settore strategico qual è quello della logistica”. Lo ha detto Elena Donazzan, assessore al Lavoro, istruzione e formazion della Regione Veneto, al convegno “Logistica, lavoro e legalità. Contro lo sfruttamento e il caporalato” al Mercato agroalimentare di Padova e promosso congiuntamente da Legacoop Veneto e Cgil Veneto. “Le buone relazioni con le parti sociali – ha proseguito – hanno portato la definizione di un vero e proprio 'modello veneto' che ha garantito quello che possiamo definire degli anticorpi. Infatti grazie al protocollo siamo riusciti a individuare e segnalare le anomalie riscontrate in alcune tipologie contrattuali utilizzate nel settore". "Il lavoro svolto con le cooperative più attente e con le associazioni sindacali riconosciute – ha aggiunto – ci ha portati ad essere parte diligente nella segnalazione e prevenzione delle anomalie. È fondamentale continuare ad investire nella formazione per gli operatori e nell'informazione, garantendo la legalità dei contratti sin dall'origine, così com'è opportuno rafforzare l'informazione rivolta ai lavoratori". "Va detto che in Veneto abbiamo anche casi aziendali modello, come quello dei supermercati Alì, azienda leader della grande distribuzione alimentare, che ha avviato un modello di logistica innovativo”, ha sottolineato Donazzan. “Del resto – ha concluso – sono stati la prima azienda in Veneto ad investire nell'internazionalizzazione del personale specializzato nella logistica. Una scelta coraggiosa che ha previsto l'assunzione di lavoratori che in precedenza erano dipendenti di aziende esterne. Una decisione che ha attivato un processo virtuoso, garantendo di correggere elementi di criticità, rendendo l'esperienza un vero e proprio modello". (Rev)