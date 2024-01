© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui fatti di Vicenza “non ho sentito le parole di condanna del segretario Schlein”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a “Porta a Porta”, su Rai Uno. “Quanto accaduto – prosegue –, non solo per gli incidenti, ma soprattutto per il modo con cui quella manifestazione è stata organizzata, pensata e realizzata, meritava la più ferma condanna e così non è stato". (Rin)