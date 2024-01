Veneto: nel terzo trimestre 2023 a Venezia e Rovigo export a 6,38 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 le imprese della zona della Città Metropolitana di Venezia e di Rovigo hanno raggiungo quota 6,38 miliardi di euro nell'export, con un'incidenza del 10,4 per cento sul totale delle esportazioni regionali. I valori, come riporta una nota della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, "calano del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+25,9 per cento sul 2021). Il risultato è leggermente inferiore sia alla media nazionale (+1 per cento) sia alla media regionale (+0,7 per cento)". Rispetto ai nove mesi del 2022, è stato registrato un -26,4 per cento nelle importazioni, attestatasi a 9,29 miliardi di euro. Cresciute al +44 per cento rispetto invece al 2021. Come riporta la nota, "la diminuzione del valore delle importazioni è da imputarsi al progressivo riassestamento dei costi delle bollette energetiche e delle materie prime sui mercati internazionali. La contribuzione di Venezia e Rovigo all'import del Veneto scende dal 23,5 per cento del terzo trimestre 2022 al 19,4 per cento dello stesso periodo dell'anno in corso. A diminuire maggiormente nei valori sono gli i flussi in entrata di gas naturale a Rovigo e di prodotti chimici, siderurgici, tessili e alimentari a Venezia". Negativo invece l'import-export per 2,9 miliardi di euro, ma in recupero rispetto al 2022. (Rev)