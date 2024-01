Monaco: "Le Monde" pubblica inchiesta sui "segreti finanziari" del principato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "segreti finanziari" della famiglia principesca di Monaco. È il titolo di un'inchiesta pubblicata dal quotidiano "Le Monde", che ha citato come principale fonte Claude Palmero, amministratore dei beni del principe Alberto fino a giugno 2023, quando è stato licenziato. Palmero è partito "con cinque grandi dossier sotto il braccio", scrive "Le Monde", spegnando che il materiale potrebbe far "tremare" il principato. All'inizio degli anni duemila nel principato correva voce che il principe Ranieri terzo volesse mettere da parte il figlio Alberto, considerato troppo mondano e inadatto al ruolo di successore. Quello che il quotidiano "Le Monde" chiama il "patriarca" avrebbe voluto essere succeduto dalla figlia Carolina, per poi lasciare tuto al nipote Andrea Casiraghi. Dall'inchiesta giornalistica emerge che Palmero ha avuto una funzione di prestanome: all'ex amministratore sono stati intestati una seri di beni immobiliari. Soprattutto a Parigi, dove vivono molti nipoti di Alberto, che in questo modo hanno evitato di pagare le tasse sugli immobili. "Il fisco francese è stato provato di importanti entrate?", si chiede "Le Monde". (Frp)