© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due terzi degli elettori in New Hampshire, mentre sono in corso le primarie nello Stato per la selezione dei candidati ufficiali alle presidenziali di novembre, si definiscono repubblicani o conservatori. Stando ai primi exit poll diffusi dall’emittente “Cnn”, la restante parte si qualifica come indipendente. Solo un terzo ha dichiarato di ritenersi “un moderato”. (Was)